- Unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), scrie Agerpres.

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom suspenda, incepand de marti, livrari catre furnizorul GasTerra, detinut in parte de catre statul olandez, in urma refuzului acestuia de a plati in ruble, anunta firma olandeza, relateaza AFP, citata de News.ro ”Gazprom a anuntat ca intrerupe aprovizionarea incepand…

- Exporturile de electricitate ale Rusiei catre Finlanda au incetat in noaptea de vineri spre sambata dupa un anunt in acest sens al unui furnizor rus, a precizat pentru AFP operatorul retelei nationale finlandeze. Compania responsabila de vanzarea de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, si-a…

- Doua zone din magazine Auchan aflate in Suceava si Iasi au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care spatii de depozitare cu mucegai si vitrine frigorifice murdare. Au fost date si amenzi in…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, dupa sedinta de Guvern ca a fost adoptata ordonanța de urgența pentru „pentru protejarea cetatenilor, a locurilor de munca, a economiei”, adicam actul normativ ce conține masurile de protectie fata de cresterea preturilor la energie si gaze naturale. „Am incheiat…

- Dupa ce rafturile magazinelor au fost luate cu asalt, ANPC le recomanda romanilor sa nu se lase manipulați. Stocurile facute in casa cresc cantitatea produselor care se vor strica și arunca, generand doar o cheltuiala inutila. „Ca urmare a unei discuții purtate, in cursul acestei dimineți, de catre…