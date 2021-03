Stiri pe aceeasi tema

- Musty a fost recent eliminat de la „Survivor Romania” și ajuns in țara, acesta a facut dezvaluiri atat despre ce s-a intamplat in Republica Dominicana, cat și despre faptul ca toata lumea știa ca in Romania il așteapta o iubita.In realitate, lucrurile au stat altfel, iar fratele lui Kamara a recunoscut…

- In ediția de duminica seara, de la „Survivor Romania”, Musty a fost cel care a parasit competiția, in urma voturilor primite din partea publicului. Kamara, fratele concurentului de la Kanal D, a facut primele declarații. „Eu, sincer, aș mai fi vrut sa stea in competiție, dar elmi-a spus, la telefon,…

- Cum celebritate nu prea ține de foame, iar contractele de televiziune apar ocazional, in ultima perioada din ce in ce mai rar, Victor Slav și-a pus ”mușchii” la treaba și s-a implicat personal pentru reamenajarea localului, un domeniu total necunoscut pentru el dar este convins ca se va descurca. Slav,…

- Prezentatorul competiției Survivor Romania 2021, Daniel Pavel, a facut un anunț neașteptat. Un concurent a fost descalificat și a parasit competiția in cea mai recenta ediție a emisiunii TV. Inainte de a anunța miza serii, Daniel Pavel a adus o veste buna pentru echipa Razboinicilor. Dupa ce s-a aflat…

- Dupa intoarcerea din Turcia, unde gazduia emisiunea Puterea Dragostei, Andreea Mantea a lansat un nou proiect TV, emisiunea Trairi alaturi de Andreea Mantea. Cel mai recent episod al show-ului a fost unul emoționant. Andreea Mantea, luata prin surprindere: „Posibilitațile erau foarte mici” Aflata la…

- Roxana Ghița și Musty au fost surprinși in ipostaze tandre, telespectatorii intrebandu-se daca intre ei nu s-a nascut deja o idila. Totul s-a intamplat noaptea, iar in timpul unei discuții, cei doi s-au imbrațișat, fara sa mai țina cont de camerele de filmat. Lupta e grea la Survivor Romania, iar unii…

- Cine este Roxana Ghița de la Survivor Romania, de fapt. Frumoasa blonda a fost eroina Razboinicilor la prima ediție a showului de la Kanal D. Roxana Ghița, eroina Razboinicilor in prima emisiune Survivor Romania. Cate probe a caștigat Cine este, de fapt, Roxana Ghița, concurenta de la Survivor Romania.…

- Teo Trandafir a facut dezvaluiri neașteptate in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Vedeta a vorbit despre prima ei iubire și a facut marturisiri in premiera. Astfel, vedeta Kanal D a spus ca primul sau iubit a fost Dave, un profesor american, iar povestea lor de dragoste s-a derulat…