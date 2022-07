Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari din Colombo, capitala comerciala din Sri Lanka, au luat cu asalt sambata reședința oficiala a președintelui, pe fondul celei mai grave crize economice din ultimele șapte decenii, relateaza Reuters.

- Mii de protestatari din Sri Lanka au intrat in reședința președintelui, Colombo, in cadrul unui protest provocat de criza economica fara precedent prin care trece țara. Imaginile obținute de BBC arata zeci de protestatari care fac baie in piscina lui Gotabaya Rajapaksa.

- Presedintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit, sambata, din resedinta sa oficiala din Colombo, cu cateva minute inainte ca aceasta sa fie luata cu asalt de protestatari care ii cer demisia, informeaza News.ro. „Presedintele a fost escortat in siguranta”, a declarat o sursa pentru agenția AFP.…

- Restricții de circulație pe timp de noapte au intrat in vigoare in Sri Lanka dupa ce protestatarii furioși au incendiat casele familiei Rajapaksa și ale politicienilor apropiați de puterea politica de la Colombo, in mijlocul unui val de furie uriaș, generat de o criza economica fara precedent, scrie …

- Sambata dimineața, srilankezii au ieșit din nou pe strazile din Colombo, la o zi dupa ce președintele a declarat starea de urgența din cauza escaladarii protestelor antiguvernamentale. Protestatarii au fluturat steaguri și au scandat sloganuri in fața biroului președintelui Gotabaya Rajapaksa și a reședinței…