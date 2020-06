Ce au făcut Oana și Viorel Lis când au ieșit din izolare Oana și Viorel Lis au decis sa se autoizoleze la inceputul lunii martie, pentru a se proteja de COVID-19. Acum, ca masurile impotriva coronavirusului s-au mai relaxat, cei doi au decis ca este timpul sa iasa și ei din izolare și sa reintre in randul lumii. Fostul primar al Capitalei și soția acestuia au revenit rapid la vechile lor obiceiuri. Mai exact, imediat ce și-au facut curaj pentru a ieși din casa, cei doi au mers la o sala de jocuri, mai exact la pacanele. „Am fost și eu pentru prima data la pacanele, cum zicea lumea, acolo se formeaza și un grup de prieteni cu care ne era dor sa ne vedem.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul perioadei de restrictii impuse de pandemia de coronavirus, lui Viorel Lis i-au lipsit cel mai mult vizitele la salile de jocuri. Imediat dupa ridicarea interdictiilor, fostul edil al Capitalei s-a oprit direct la o sala de jocuri. Oana, sotia lui, i-a tinut pumnii si a sperat sa castige…

- Robert Sfat, fiul in varsta de 19 ani al lui Brigitte Sfat, a decis sa vorbeasca deschis despre ce s-a intamplat in casa mamei sale, in noaptea de duminica spre luni, cand aceasta l-a reclamat la Poliție pentru ca i-ar fi furat și vandalizat mașina. Tanarul susține ca nu a consumat substanțe ilegale,…

- Oana Lis s-a fotografiat alaturi de o mașina noua, marca Volkswagen, pe care cu siguranța a cheltuit o suma generoasa. Valoarea acesteia este estimata la peste 20.000 de euro. Vedeta chiar glumește, postand și un mesaj amuzant alaturi de imaginile cu noua mașina, motivand achiziția prin faptul ca…

- Viorel Lis, 76 de ani, a fost nevoit sa petreaca ultimele doua luni inchis in casa, de teama pandemiei de coronavirus. Atacul cerebral vascular suferit in urma cu doi ani i-a schimbat viața radical și l-a facut sa puna sanatatea pe primul plan, iar o eventuala infectie cu Covid-19 i-ar putea fi fatala.…

- Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis , 76 de ani, are necazuri din cauza ca a fost nevoit sa petreaca ultimele doua luni inchis in casa, de teama pandemiei de coronavirus. Atacul cerebral vascular suferit in urma cu doi ani i-a schimbat viața radical și l-a facut sa puna sanatatea pe primul plan,…

- Ștefan Banica Jr. a profitat din plin de perioada de izolare, care a durat mai bine de doua luni. Artistul și-a petrecut timpul cu baiețelul lui, care astazi implinește un an, insa a fost aproape și de Violeta, fiica pe care acesta o are cu Andreea Marin. Interpretul a povestit la emisiunea Xtra Night…

- Ramona Badescu a devenit mama la 50 de ani, iar de atunci, viața ei s-a schimbat complet. Actrița a ținut sarcina secreta, iar acum, la cateva luni dupa ce a nascut un baiețel perfect sanatos, vedeta face declarații emoționante, despre momentul in care a aflat ca este gravida.„Este extrem de important…