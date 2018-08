Stiri pe aceeasi tema

- Postul vamal de tip debarcader Cosauți a redevenit funcțional, dupa o intrerupere in activitate de aproape 24 de ore.Amintim ca, circulația prin acest post a fost suspendata in dimineața zilei de ieri, din cauza nivelului ridicat al apei raului Nistru.

- Postul vamal „Palanca” își va sista mâine temporar activitatea, în legatura cu asfaltarea drumului de acces dinspre Ucraina, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Vamal, lucrarile sunt preconizate pentru azi, în intervalul orelor 10:00-14:00.…

- La concertul Menestrelilor din Cetatea Oradea, in fata scenei o fetita blonda cu par cret, care nu parea sa aiba mai mult de zece ani, canta vers cu vers cantecele cantautorului Mircea Vintila. Stia toate piesele si nu avea ochi decat pentru scena. Muzica folk de acum trei decenii traia prin…

- Sambata, de la ora 21:00, Rusia se bate cu Croația pentru un loc in semifinale, iar teama cea mare a fiecareia dintre combatante se leaga de numarul vedetelor amenințate sa piarda marele meci din semifinale in cazul calificarii. Muzica, maestro! Celebrul pianist Denis Mațuev i-a vizitat pe ruși in…

- In perioada 12-15 iulie, in Piața Sfatului, fEstivalul de carte și muzica Libris, ediția a VII-a, reunește, in aer liber, in atmosfera istorica din Piața Sfatului Brașov, cele mai importante edituri și case de discuri din țara, pe o alee plina de imaginație și cantec. fEstivalul se adreseaza brașovenilor…

- Nemultumiti de lipsa de investitii in infrastructura din Moldova, membrii unor organizatii civice din Iasi vor organiza, sambata, 19 mai, un protest fara precedent. Peste 500 de masini sunt asteptate sa plece din judetele Moldovei pentru a intra, in coloana, in Bucuresti, in cadrul unui mars de protest…