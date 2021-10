Ce au făcut liderii PSD după ce au respins Cabinetul Cioloș în Parlament Dupa ce au respins în Parlament Cabinetul Cioloș, președintele PSD, Marcel Ciolacu, și alți lideri ai formațiunii au mers la centrul de vaccinare antiCovid de la Romexpo pentru a treia doza.



Ciolacu a insistat ca politicienii trebuie sa înceteze sa mai comenteze pe tema pandemiei și sa lase specialiștii sa se pronunțe. &"Specialiștii trebuie sa fie cei care raspund la întrebari, nu politicienii. Noi spunem asta de anul trecut&", a declarat Ciolacu.



