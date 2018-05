Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a reiterat apelul catre lidera diplomației Uniunii Europene și catre Consiliul de Securitate al ONU pentru o soluție imediata la conflictul din Siria. Declarația eurodeputatului roman a fost facuta in plenul Parlamentului…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a pledat marti, la Strasbourg, intr-un discurs rostit in fata Parlamentului European, pentru ''apararea in mod ferm'' a unei ''suveranitati europene reinventate'' in fata tentatiei ''autoritare'' in unele tari ale Uniunii Europene, relateaza AFP.In discursul…

- ITM Mehedinti precizeaza ca activitatea de plasare a fortei de munca in strainatate, o poate desfasura doar un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica, conform ultimelor prevederi ale Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Agentul de plasare…

- Guvernul a aprobat joi, regulamentul cadru al sporurilor acordate angajatilor din sistemul sanitar, care stabileste procente diferentiate in functie de conditiile fiecarui loc de munca, in conditiile in care Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar si de asistenta…

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in cazul personalului contractual care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica. …

- ITM Teleorman atrage atentia: nu se mai percep comisioane pentru plasarea fortei de munca in strainatate in Economie / Activitatea de plasare forța de munca in strainatate poate fi desfasurata de un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica, potrivit normelor legale in vigoare. Incepand…

- Metropola San Francisco din Statele Unite se afla pe primul loc in clasamentul celor mai bune orase din lume pentru expati in ceea ce priveste oportunitatile pe piata muncii. Asa arata un sondaj realizat de YouGov la comanda HSBC Expat, noteaza Business Insider.