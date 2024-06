Stiri pe aceeasi tema

- Remiza dintre Romania si Slovacia a convenit ambelor echipe, au scris jurnalistii de la BFMTV, in timp ce lequipe.fr a apreciat ca penalty-ul tricolorilor a fost generos acordat de germanul Daniel Siebert.

- Romania a suferit primul eșec de la Euro 2024 in fața Belgiei. „Tricolorii” au pierdut la Koln cu favorita grupei, scor 0-2, insa raman lideri intr-o grupa in care toate naționalele sunt la egalitate de puncte. Chiar și in acest context, Romania are prima șansa la calificare, in viziunea bookmakerilor.…

- „Tricolorii” pot ajunge in optimile de finala ale Campionatului European dupa a doua etapa a grupelor. Romania a inceput cu dreptul EURO 2024, invingand Ucraina cu 3-0 in prima etapa din grupe. Acest rezultat le ofera „tricolorilor” oportunitatea de a se califica in optimi, posibil chiar de azi. Calculele…

- Presa internaționala e cu ochii pe naționala Romaniei dupa victoria spectaculoasa cu Ucraina. Jurnaliștii englezi au fost uimiți de randamentul unui jucator din naționala lui Edi Iordanescu și nu s-au ferit de cuvinte atunci cand l-au descris. Performanța lui Valentin Mihaila (24 de ani), internaționalul…

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…

- Selecționerul Edi Iordanescu și mijlocașul Nicolae Stanciu susțin de la 12:30 o conferința de presa pentru a prefața amical contra Bulgariei (4 iunie, 21:30). Pe GSP.ro ai cele mai importante declarații, atat in format video, cat și liveTEXT. VIDEO. Urmarește aici conferința lui Edi Iordanescu și Nicolae…

- Presa din Scoția a reacționat, dupa ce antrenorul Neil Lennon (52 de ani) a semnat cu Rapid. Jurnaliștii de la The Scottish Sun considera ca numirea lui Lennon pe banca Rapidului este una neașteptata. Aceștia scriu ca instalarea unui antrenor scoțian pe banca unui club din Romania este un lucru extrem…

- Azi, 24 aprilie 2024, are loc o conferinta de presa USR Constanta, in cadrul careia sustine declaratii candidatul Aliantei Dreapta Unita ADU pentru Primaria Constanta, presedintele USR, Stelian Ion si presedintele Comitetului de Reorganizare al Uniunii Democrate a Tatarilor Turco Musulmani din Romania…