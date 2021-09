Trupa Coldplay va include o colaborare cu trupa de K-pop BTS pe viitorul album, întitulat Music Of The Spheres

Trupa Coldplay va include pe viitorul album, "Music Of The Spheres", o piesă în colaborare cu trupa de K-pop BTS intitulată "My Universe", a anunţat luni grupul britanic pe reţelele… [citeste mai departe]