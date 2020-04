Stiri pe aceeasi tema

- Tunsorile, vizitele la dentist, masajele si achizitionarea de materiale pentru gradinarit s-au aflat in prim-planul agendei elvetienilor luni, in prima zi in care tara a inceput sa relaxeze restrictiile impuse in marte pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, relateaza

- Boris Johnson urmeaza sa isi reia activitatea luni, dupa o saptamana petrecuta intr-un spital londonez cu COVID-19 si doua saptamani de recuperare la resedinta oficiala din Checkers, situata la circa 50 km nord-vest de Londra. Premierul britanic a discutat cu membrii cabinetului sau despre…

- Conform ultimelor decizii din Spania, un copil are dreptul sa iasa afara o ora pe zi între orele 09:00 si 21:00, dar nu la mai mult de un kilometru de casa. Libertatea copiilor a fost primul pas spre revenirea la normal în Spania, iar Pedro Sanchez a promis ca daca numarul bolnavilor…

- „A fost o discutie dedicata in principal unei analize a masurilor de relaxare viitoare. Trebuie sa facem o analiza a tuturor masurilor restrictive si sa stabilim niste criterii cat se poate de obiective privitoare la masura cadentelor de relaxare – realizarea unei analize din punct de vedere al riscului…

- Italia, tara europeana cu cel mai mare numar de decese provocate de noul coronavirus, urmeaza sa permita organizarea de funeralii in cadrul planului de revenire treptata, incepand cu 4 mai, din izolarea impusa populatiei pentru combatarea epidemiei de COVID-19, a anuntat ministrul de interne italian…

- Islanda a anuntat, marti, o relaxare progresiva a masurilor de lupta impotriva COVID-19 incepand cu data de 4 mai, odata cu redeschiderea liceelor si universitatilor, informeaza Agerpres.Inchise de aproape o luna, liceele si universitatile isi vor putea relua cursurile la inceputul lunii mai; saloanele…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca masurile restrictive impuse in Romania vor dura inca cel puțin șase saptamani.Citește și: Soluția INGENIOASA gasita de rudele unui varstnic pentru a-l vizita fara sa ii puna in pericol sanatatea in plina pandemie "Nu putem vorbi de o relaxare…