- Liderii PNL, reuniti marti seara in sedinta Biroului Politic National (BPN), au discutat despre criza politica, fara a lua insa o decizie prin vot, au declarat surse participante la reuniune pentru News.ro. Potrivit acestora, la discutiile de miercuri cu Dacian Ciolos, liberalii vor pleca de la premisa…

- Liderii USR PLUS se vad din nou in ședința Biroului Național pentru a decide daca și cand se impune demisia miniștrilor din Cabinetul condus de Florin Cițu.Ședința a fost convocata dupa ce procedura parlamentara pentru moțiunea de cenzura depusa alaturi de AUR nu a avut succes. Calendarul dezbaterii…

- ”Am primit mandat sa solicitam in coaliție demisia sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Cițu. Daca acest lucru nu se va intampla, vom depune moțiunea de cenzura in cel mai scurt timp”, a declarat Dacian Cioloș.”400 de lideri din USR-PLUS din țara au confirmat poziția Biroului Național.…

- O ședința de urgența a avut loc in aceasta seara in cadrul echipei de campaniei de campanie interna a premierului Florin Cițu. In cadrul ședinței online convocata imediat dupa anunțul revocarii ministrului Justiției, liderii PNL și-au manifestat susținerea clara fața de Florin Cițu. Potrivit…

- USR PLUS a anunțat ca nu va participa la ședința de la ora 19.00 a Executivului, așa cum era stabilit. Liderii USR PLUS au anunțat ca se vor reuni intr-o ședința interna pentru a stabili ce vor cere colegilor din Guvern. Dan Barna a spus ca toate soluțiile sunt pe masa.Liderii USR PLUS au anunțat ca…

Mișcare radicala in USR PLUS: Dacian Cioloș și Dan Barna au decis ca miniștrii din cadrul partidului sa nu participe la ședința de Guvern Co-președintele USR PLUS,…

- Liderii PNL s-au reunit in ședința Biroului Politic Național pentru a nominaliza noul ministru al Finanțelor, in contextul in care pe data de 23 august expira interimatul lui Florin Cițu. Ședința a fost convocata de tabara premierului, in condițiile in care președintele PNL Ludovic Orban a fost acuzat…