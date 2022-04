Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a invitat formațiunile ucrainene din Mariupol sa depuna armele pana in 5 aprilie și a promis ca le va salva viața. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ucrainenii din teritoriile temporar ocupate rezista invadatorilor prin toate mijloacele disponibile – scrie RBC. Recent, serviciile de informații ale Kievului au inregistrat cazuri de otravire a militarilor ruși cu alimente și alcool. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucrainenii au dobotat primul elicopter rus cu rachete britanice. Potrivit surselor The Times , Starstreak, cel mai avansat sistem de rachete portabile britanic furnizat Ucrainei in urma cu o saptamana, a fost filmat „taind aeronava in doua deasupra regiunii Luhansk”. Se crede ca cel mai avansat sistem…

- O forța speciala formata din 30 de soldați pe ATV-uri a devenit o parte esențiala pentru armata ucraineana in lupta cu invadatorii ruși, scrie The Guardian intr-un material despre unitatea Aerorozvidka, folosita de ucraineni pentru a bloca ofensiva rusa. La o saptamana dupa ce a inceput invazia in…

- Unitati ruse au lansat peste 1.800 de lovituri aeriene asupra Ucrainei de cand a inceput invazia Rusiei in urma cu exact o luna, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Kiev, relateaza Agerpres.In plus, sute de rachete au fost lansate asupra unor tinte ucrainene de la sol si de pe apa, inclusiv 175…

- Peste13.500 de militari a pierdut Rusia dupa 19 zile de conflict, potrivit anunțului facut marți de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, in timp ce Ministerul Apararii din Rusia susține ca, numai in ultimele 24 de ore, forțele aeriene rusești au doborat 16 ținte aeriene, informeaza Ukrainska…

- Melitopol este unul din primele orase capturate de rusi, iar mii de ucraineni au iesit in strada sa protesteze fata de invadatori. In noi imagini aparute online, oamenii ii infrunta pe soldatii rusi inarmati, care dau inapoi si trag focuri de avertisment in aer. Un grup numeros de civili ucraineni practic…

- Publicația Slidsto Info a publicat o compilație video cu marturiile soldaților ruși care au fost capturați in timpul invaziei din Ucraina. „Continuam manevrele”, „Doar mi-au spus sa merg in Ucraina” sau „Nici nu știam ca mergem la razboi” sunt cateva din raspunsurile date de soldați, majoritatea cu…