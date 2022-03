Ce au descoperit polițiștii rutieri din Alba în ultimele zile: doi bărbați fără permis, o femeie și un tânăr beți la volan Ce au descoperit polițiștii rutieri din Alba in ultimele zile: doi barbați fara permis, o femeie și un tanar beți la volan Doi barbați fara permis, o femeie și un tanar beți la volan și un alt tanar cu permisul suspendat, asta au descoperit polițiștii rutieri, in ultimele zile, pe drumurile din Alba. Cei depistați ca au incalcat legea s-au ales cu dosare penale. Potrivit IPJ Alba: ”La data de 4 martie 2022, in jurul orei 15.30, […] Citește Ce au descoperit polițiștii rutieri din Alba in ultimele zile: doi barbați fara permis, o femeie și un tanar beți la volan in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

