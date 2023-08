Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni turci sunt cercetati pentru trafic de migranti iar unul dintre ei e in stare de arest preventiv. Politistii din Lugoj au oprit marti un automarfar in care se aflau zeci de calatori ilegali din trei state asiatic. Doi dintre traficantii de persoane foloseau un antemergator. Politistii de…

- Barbatul conducea o autoutilitara inmatriculata in Romania si transporta, conform documentelor de insotire a marfii, cutii de carton pe ruta Romania Italia.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunsi intr o autoutilitara, saisprezece cetateni din…

- Politistii de frontiera de la Nadlac au depistat, ascunși intr-o autoutilitara, 16 cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul este cercetat pentru trafic de migranți. „Azi noapte, in jurul orei 00:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad,…

- Șoferul de tir, care a fost prins de polițiștii din Lugoj ca a imbarcat și transportat 37 de migranți, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Prin ordonanța Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș din data de 29.08.2023 s-a pus in mișcare acțiunea penala fața de K.K., pentru savarșirea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au gasit, sambata, 50 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport.„In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul…

- Un traficant moldovean a fost arestat marți de dimineața pe o autostrada din Ungaria unde mașina pe care o conducea și in care erau 7 migranți ilegali s-a rasturnat. Un copil de 10 ani a murit, scrie site-ul poliției maghiare, citat de Baon.O mașina de pasageri care transporta migranți a ieșit de pe…

- Politistii de frontiera de la Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II au prins, in ultimele 24 de ore, 116 migranti din mai multe tari care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci autovehicule sau pe camp, mergand pe jos spre Ungaria, potrivit Agerpres.In…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, 92 de cetateni straini ascunsi in trei mijloace de transport conduse de soferi turci si romani, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), la…