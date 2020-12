Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera de la PTF Nadlac I au descoperit șapte migranți afgani ascunși intr-un camion incarcat cu baxuri de bere, in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, camionul era condus de un roman in varsta de 38 de ani care transporta baxuri…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Nadlac II-Csanadpalota au descoperit un autoturism de lux, in valoare de 210.000 de lei, cautat de autoritațile din Germania, conform unui comunicat al instituției. Mai exact, in data de 10.12.2020, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare – ITPF Sighetu Marmației au depistat și reținut cinci cetațeni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care nu-și justificau prezența in zona de frontiera. Acestia au fost indrumati catre Centrul Regional…

- Un grup de peste 100 de migranti care intentiona sa patrunda ilegal in Romania pe la granita cu Serbia a fost oprit vineri dupa-amiaza in urma unei actiuni desfasurate de politistii de frontiera de la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, dupa ce a fost observat pe teritoriul…

- Un cetațean ucrainean, in varsta de 31 de ani, a incercat sa treaca fraudulos granița cu autoturismul incarcat cu 11 saci de rafie, in care se aflau 250 de kg de pietre semiprețioase in valoare de 3,1 milioane de lei. Aflandu-se pe raza județului Satu-Mare, acesta nu s-a oprit la semnele regulamentare…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare au desfasurat o actiune specifica in zona de competenta, in urma careia au depistat un cetatean ucrainean care transporta aproximativ 250 kg de pietre semipretioase, presupuse a fi chihlimbar, in valoare de…