Ce au descoperit politistii de frontiera de la PTF Vama Veche, intr-un autocar ce efectua transport pe ruta Turcia– Romania

- In ultimele 24 de ore politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 81.900 lei, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute.In data de 03.03.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama…

- Doi cetateni turci sunt cercetati de politistii de frontiera constanteni. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat doi cetateni din Turcia, unul care a trecut fraudulos frontiera de stat a Romaniei si al doilea care desfasura activitati de trafic de migranti. In data de 25.02.2021,…

- Bijuterii in valoare de aproximativ 24.000 lei, confiscate de politistii de frontiera de la P.T.F. Vama Veche Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, intr un autocar sosit din Turcia, bijuterii in valoare de aproximativ 24.000 lei. In data de 16.02.2021,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Ostrov au depistat, ascunsi sub osia unui automarfar, doi cetateni din Siria care incercau sa intre ilegal in Romania.In data de 06.02.2021, P.T.F. Ostrov, judetul Constanta, s a prezentat pentru a intra in tara, un cetatean turc, la volanul unui ansamblu rutier,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, ascunse in remorca tractata de un autoturism, 1.390 pachete cu tigari, pe care un cetatean bulgar a incercat sa le introduca ilegal in tara. In data de 29.01.2021, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr-un camion care transporta frigidere, sase cetateni din Siria, care au incercat sa intre ilegal in Romania, pentru a ajunge in Germania. In data de 29.01.2021, in jurul orei 12.30, in Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, intr un microbuz sosit din Turcia, 184 articole vestimentare si incaltaminte sport, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.In data de 15.12.2020, in jurul orei 17.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat noua cetateni din Afganistan, printre care un minor, solicitanti de azil in Romania, ascunsi intr-un automarfar, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. "In data de 11.12.2020, in jurul…