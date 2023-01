Ce au descoperit inspectorii vamali asupra unui autoturism aflat pe sensul de intrare in tara si care se deplasa spre Marea Britanie (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Articole de imbracaminte, jucarii si incaltaminte susceptibile a fi contrafacute, de peste 3.000.000 lei, depistate in Portul Constanta Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea au descoperit in Portul…

- Echipele mobile de control formate din inspectori vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale București, impreuna cu echipele canine, au efectuat in luna decembrie, acțiuni de supraveghere și control vamal/fiscal in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu pe caile de comunicații care fac accesul pe…

- Un ucrainean care conducea un microbuz a vrut sa intre cu un rucsac de bani nedeclarați, in Romania. Acesta nici macar nu s-a „obosit” sa ascunda banii, ci i-a indesat in geanta cu haine. Vamesii din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Halmeu – Directia Regionala Vamala Cluj au confiscat suma de 319.650…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, acționand in baza atribuțiilor de serviciu, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic 252 buc. mașinuțe din material plastic inscripționate sub marca figurativa ‘’ MERCEDES ’’, bunuri…

- In data de 18 noiembrie 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti, in urma unui control au descoperit 5.000 m.l. tesatura imprimata cu insemnele marcii lsquo;rsquo;Applersquo;rsquo; si 480 bucati masinute din plastic cu radiocomanda…

- In data de 16 noiembrie 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Sulina – Direcția Regionala Vamala Galați, in urma unui control al navei Sonic, pavilion ST.KITTS & NEVIS, au descoperit ascunse și nedeclarate 4.000 bucați țigarete marca FAST și 1.800 bucați țigarete marca ALLURE,…

- Bunuri in valoare de 2.236.500 lei retinute de catre inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud. La data de 15 noiembrie 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti, ca urmare a controlului efectuat…

- In data de 11 noiembrie 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti, ca urmare a controlului efectuat asupra marfurilor aflate intr un container sosit din China pentru o societate comerciala cu sediul in Ucraina, au retinut 1.368…