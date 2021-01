Stiri pe aceeasi tema

- Avaria din reteaua de transport a energiei inregistrata in data de 8 ianuarie a fost cauzata de frecventa scazuta din zona de nord-vest a Europei, care a provocat intreruperea serviciilor in Franta si Italia, in total aproximativ 1,7 GW au fost decuplati, pentru a reduce abaterea frecventei, se arata…

- Investigația privind incidentul care a afectat alimentarea cu energie electrica a mai multor județe din nord-vestul Romaniei continua, iar despagubirea celor afectați trebuie facuta de cei vinovați, a declarat sambata, la Digi 24, ministrul Energiei, Virgil Popescu. ”Suntem victima acestui incident,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca problemele au fost rezolvate dupa avaria majora din nord-vestul tarii, care a lasat sase judete fara curent electric, informeaza Agerpres. "Intreruperea energiei electrice din zona de nord - vest a Romaniei, din ultimele ore, a fost cauzata de un incident…

- Asociația Operatorilor de Transport și Sistem din Europa –ENTSO-E a transmis vineri seara ca este o investigație în defașurare cu privire la cauzele incidentului, care a lasat nord-vestul României fara curent electric. Acțiunile coordonate ale operatorilor de transport europene au…

- Cauzele și condițiile in care s-a produs incidentul care a dus la probleme in alimentarea cu energie electrica in nord-vestul țarii vor fi identificate și analizate de Asociația Operatorilor de Transport și Sistem din Europa – ENTSO-E, anunța Transelectrica, citata de digi24 . Compania de transport…