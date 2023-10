Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 octombrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, au efectuat trei percheziții domiciliare, la imobile utilizate de o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Din cercetari a reieșit ca, in perioada…

- Tribunalul București a decis arestarea preventiva a medicului Cristian Paleru, in urma perchezițiilor de la Spitalul Marius Nasta, acolo unde mai mulți medici și anesteziști sunt acuzați de luare de mita. Anchetatorii au confiscat peste e 2.355.913,96 lei de la un singur suspect.

- Rasturnare de situație in cazul politistului drogat și baut care a accidentat o femeie in Caracal: Ce s-a intamplat cu agentulPolitistul in varsta de 21 de ani care in urma cu doua zile, in timp ce ar fi condus un autoturism sub influenta alcoolului, in municipiul Caracal, ar fi accidentat o femeie…

- Cazul azilelor groazei continua cu o noup descoperire revoltatoare in Voluntari! Un nou azil a fost verificat de anchetatori, care au aflat ca batranii erau inchiși in sere, acela fiind și locul unde traiau. Autoritațile au luat masuri dure in ceea ce ii privește pe proprietari.

- Frauda la bacalaureat in Mehedinți. O grupare este banuita ca, in timpul examenelor, a oprit de mai multe ori camerele de supraveghere ca sa le dea candidaților rezolvarile subiectelor. Polițiștii din Mehedinți și procurorii DIICOT au facut, miercuri, noua percheziții domiciliare, la persoane banuite…

- Medicii Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca au finalizat un raport preliminar in cazul cadavrului uman carbonizat, descoperit in cimitirul din Tureni la data de 9 iulie. Deși se știa ca barbatul este de origine asiatica, anchetatorii au constatat ca este un roman de 79 de ani. Și cu toate ca…