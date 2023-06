Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Obu a fost ridicat in aceasta dimineața de catre mascați in vederea audierii intr-un dosar referitor la un grup organizat specializat in trafic de persoane. Galațeanul este un apropiat al fraților Tate, care duce același stil de viața și are concepții ca ale fraților britanici.

- Vlad Obu, influencerul de pe TikTok, prieten cu frații Tate, a fost ridicat de mascații din Cluj, intr-un dosar de proxenetism.Obu se afișeaza in lux pe rețelele sociale, fiind urmarit de foarte mulți oameni, care il cred de succes. Tanarul este din Constanța și este cunoscut in toata țara. Vlad…

- Vlad Obu a ajuns, din nou, in atenția oamenilor dupa ce a fost salat de mascați și dus la audieri, intr-un dosar de proxenetism. Tanarul este cunoscut pentru viața excentrica pe care o afișeaza pe rețelele de socializare, unde este inconjurat de o mulțime de domnișoare. Dincolo de imaginile incendiare,…

- Potrivit unor surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii iau…

- Cinci membri ai unei familii franceze, care locuiau in orașul Montreux, Elveția, s-au aruncat de la etajul șapte al blocului in care locuiau, in urma cu un an. Anchetatorii spun acum ca totul a fost planificat și ca decizia ar putea avea legatura cu teoriile conspirației.