Ce au decis miniștrii în ședința convocată de Ludovic Orban STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 12 noiembrie 2020 I. PROIECTE IN ANALIZA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 2. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru suspendarea, modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

