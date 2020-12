Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi – fostul sot al Biancai Dragusanu – a fost plasat definitiv in arest la domiciliu intr-o comuna din judetul Ilfov. Curtea de Apel Craiova a respins propunerea de prelungire formulate de procurorii DIICOT in dosarul de trafic de persoane si proxenetism in care este vizat si Alex Bodi.

- Judecatorii au luat o decizie in cazul brancardierul care ar fi vinovat de moartea unei paciente de la Spitalul Victor Babeș. Barbatul a primit arest la domiciliu, dupa ce ar fi detubat o femeie aflata la terapie intensiva, din greseala. Aceasta a decedat, iar acum cadrul medical este cercetat pntru…

- Judecatorii au luat decis in privința lui Alex Bodi! Oamenii legii au hotarat aseara ca fostul soț al Biancai Dragușanu sa ramana in spatele gratiilor! Așadar, i-a fost prelungit arestul preventiv! Informații exclusive!

- Alex Bodi a primit o noua lovitura financiara. Omul de afaceri risca sa piarda mii de euro. Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu se afla in arest, fiind cercetat pentru trafic de persoane și proxenetism. Alex Bodi a mai primit o lovitura. Ce se intampla cu fostul soț al Bianai Dragușanu, aflat…

- Daria pare sa sufere serios, dupa ce iubitul ei, Alex Bodi, a fost arestat și va ramane pentru o perioada in spatele gratiilor. Rusoaica nu contenește din a-i face declarații de iubire fostului soț al Biancai Dragușanu, doar-doar afaceristul se va simți mai bine pe perioada privarii de libertate.

- Curtea de Apel Craiova a discutat, vineri, contestațiile, facute de Alexandru Bodi, nașul sau Adrian Tamplaru, dar și de ceilalți membri ai gruparii violente care se ocupa cu șantaj, proxenetism și trafic de carne vie, destructurata recent de procurorii de la crima organizata. Judecatorii au ramas…

- Azi dimineața, Alexi Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a fost saltat de polițiști in cadrul unei operațiuni efectuate de trupele DIICOT ce s-a desfașurat in nu mai puțin de 28 de județe din Romania și in București, dupa ce s-a aflat ca ar fi fost implicat intr-o rețea de proxenetism. Paparazzii…

- Bianca Dragușanu a oferit prima reacție oficiala legata de ce s-a intamplat astazi cu Alex Bodi, mai exact, ca faimosul afacerist a fost saltat de mascați! Ținand cont de faptul ca vedeta se afla in Dubai, blondina a fost contactata de reporterii Spynews.ro și a oferit declarații in exclusivitate.