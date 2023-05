Stiri pe aceeasi tema

- Farul și FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:00, in direct la Digi Sport 1, meci care va decide campioana Super Ligii, daca gazdele se impun. Pentru marele meci, Gica Hagi nu se poate baza Mihai Popescu, accidentat, și pe Denis Alibec, suspendat, dar Ionuț Larie și Tudor Baluța, incerți…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi echipa etapei a 7-a din play-off-ul si play-out-ul Superligii. In vizorul reprezentantilor forului s-a aflat si capitanul Universitatii Craiova, Andrei Ivan, autorul golului egalizator din partida cu CFR Cluj, din Gruia. Altfel, in unsprezecele ideal…

- CSC Dumbravița a pierdut deplasarea cu Progresul Spartac, scor 2-3, in penultima runda a play-out-ului ligii secunde. Golul decisiv, trecut in dreptul lui Andrei Matei in minutul 90, a fost contestat de banațeni. Progresul Spartac - CSC Dumbravița, meci fara miza din grupa B a play-out-ului ligii secunde,…

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, a comentat victoria cu CFR Cluj din etapa 5 a play-off-ului, scor 1-0. Cu Denis Alibec absent din cauza problemelor medicale, Gica Hagi a improvizat in formula de start de astazi, cu cuplul Adrian Mazilu - Louis Munteanu in atac, alaturi de…

- Octavian Popescu (20 de ani) a greșit decisiv la golul inscris de Farul pe Arena Naționala, cand FCSB conducea cu 2-0. In avantaj la pauza, FCSB a facut 2-0 in minutul 47, prin Florinel Coman. Gazdele au avut doua goluri avantaj numai 4 minute, pentru ca Farul a lovit prin Enes Sali in minutul 51. Faza…

- Etapa a doua din preliminariile EURO 2024 | Franța s-a impus in fața reprezentativei Irlandei, cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Benjamin Pavard, fundașul nemților de la Bayern Munchen. In prezent, Franța se afla pe primul loc din grupa B, cu șase puncte. De cealalta parte, Irlanda ocupa locul…

- Liverpool a „dezmembrat-o” pe Manchester United, scor 7-0, in cea mai clara victorie reușita vreodata de „cormorani” in fața marii rivale. Suporterii „diavolilor” au digerat cu greu umilința, iar in minutul 75 au inceput sa plece de pe „Anfield Road”. Data de 5 martie 2023 e una pe care suporterii…

- Adrian Mazilu (17 ani) a marcat un gol frumos in prelungirile primei reprize din Farul - Sepsi, la scorul de 1-0 pentru constanțeni. Adrian Mazilu, extrema pe care Gica Popescu o considera peste Tavi Popescu, a avut o noua sclipire in SuperLiga și a ajuns la 3 reușite stagionale. VIDEO CU GOLUL. Adrian…