- Ca de fiecare data in ultimii 11 ani, Google prezinta in decembrie listele cu cele mai populare (trending) cautari ale romanilor in anul care se incheie. Ucraina, Recensamant și Regina Elisabeta au fost cele mai populare cautari, iar printre intrebarile cel mai des adresate se numara „Ce este Roxadustat”…

