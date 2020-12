Stiri pe aceeasi tema

- Topul celor mai populare cautari pe Google in Romania, in 2020, este condus de termenul "coronavirus", de doua platforme de educatie la distanta - Google Classroom si Adservio -, dar si de retete culinare, cum ar fi cea pentru gogosi, arata statistica anuala a companiei, publicata miercuri.

