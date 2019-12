Ce au cautat romanii pe Google in 2019: Razvan Ciobanu, aria cercului si Prohodul, in topuri Romanii au avut diverse curiozitati in 2019, iar acest lucru se vede in cele mai populare cautari din acest an de pe Google.



Conform Google Trents cele mai populare cautari in anul care tocmai se incheie sunt:



1.eMag black friday

2. Razvan Cioban

3. About You

4. Rezultate alegeri europarlamentare

5. Cameron Boyce

6. Rezultate alegeri prezidentiale

7. Vremea in Bucuresti

8. iPhone 11

9. Marcel Toader

10. Romania - Suedia



In materie de smartphone-uri, romanii au fost interesati de:



1. iPhone 11

2. Samsung S10

Sursa articol si foto: business24.ro

