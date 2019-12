Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat duminica un diplomat american in post la Bogota ca a participat la un complot esuat, care, in opinia lui, prevedea atacuri impotriva doua cazarmi ale armatei venezuelene, relateaza AFP. Potrivit guvernului de la Caracas, complotul a fost…

- Este nevoie de stabilitate si predictibilitate in piata tranzactiilor, in contextul in care Brexit-ul, racirea relatiilor comerciale dintre SUA si China, dar si surprizele neplacute de pe plan local, precum OUG 114, au afectat mediul de afaceri romanesc anul acesta, aceasta fiind una dintre concluziile…

- China a acuzat luni ziarul The New York Times (NYT) ca a folosit documente „scoase din context”, dupa ce cotidianul american a divulgat in weekend arhive cu privire la politica regimului comunist in regiunea cu populatie majoritar musulmana Xinjiang, relateaza AFP.

- Emisarul special american pentru pace in Afganistan, Zalmay Khalilzad, a purtat timp de un an negocieri cu talibanii si era asteptat un acord in baza caruia SUA urmau sa-si retraga trupele din Afganistan si sa puna capat celui mai indelungat conflict militar din istoria lor, scrie Agerpres. Insa…

- Rusia a blocat vineri la ONU un proiect american de declaratie a Consiliului de Securitate cerand Turciei sa inceteze ofensiva sa militara din nordul Siriei, au facut cunoscut surse diplomatice, potrivit AFP. Moscova a intrerupt o procedura de adoptare a acestui text care trebuia sa aiba…

- Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, si-a exprimat „dezamagirea”, intr-o discutie telefonica cu omologul sau american Mike Pompeo, fata de decizia Statelor Unite de a-i permite sotiei unui diplomat,...

- Presedintele american Donald Trump a cerut in mod deschis ca atat Ucraina cat si China ar trebui sa investigheze familia rivalului sau Joe Biden, chiar daca se confrunta cu o ancheta de destituire legata de solicitarea sa adresata presedintelui ucrainean de a urmari afacerile fostului vicepresedinte…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a intensificat luni atacurile impotriva congresmanului care conduce ancheta pentru destituirea sa, sugerand ca Adam Schiff, membru al Camerei Reprezentantilor, sa fie arestat pentru "tradare", relateaza Reuters. "Adam Schiff, membru al Camerei Reprezentantilor,…