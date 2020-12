Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Radu și Cristian Boca, doi dintre cei noua semifinaliști ai sezonului 8 „Chefi la cuțite”, au primit o veste complet neașteptata, la scurt timp dupa ce Ionuț Belei a pus mana pe marele trofeu in valoare de 30.000 de euro.

- Claudia Radu a facut parte din echipa Roxanei Blenche in Finala, a luptat cu toata puterea, insa rezultatul final nu a fost așa cum și-ar fi dorit. Totuși, concurenta vede partea buna a experienței și nu contenește sa laude talentele culinare ale Roxanei.

- Statisticile din ultimul an arata ca din ce in ce mai mulți barbați romani doresc sa-și imbunatațeasca aspectul fizic și apeleaza la serviciile chirurgilor. Printre ei se numara și chef Catalin Scarlatescu, care, deși nu a avut om in finala sezonului 8 ”Chefi la cuțite”, a aratat mai vesel și mai odihnit…

- In finala emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 8, difuzata in data de 16 decembrie 2020, cei trei finaliști s-au apucat de gatit alaturi de echipele lor. Acesta a fost momentul in care Ionuț Belei i-a impresionat pe mulți.

- Inca puțin și ”Chefi la cuțite”, sezonul 8 se termina! Și nu, nu se termina cu o mare competiție intre concurenți și foști concurenți, ci cu prietenie! Claudia Radu de la ”Chefi la cuțite”, mesaj de susținere pentru Roxana Blenche, dupa ce a ajuns in finala! De la adversare, la prietene! Fanii s-au…

- Competiția Chefi la cuțite și-a ales cei trei finaliști ai show-ului, insa de data aceasta, pentru prima oara in emisiune, a avut loc o egalitate intre doi concurenți, fapt ce i-a determinat pe jurați sa faca o alegere grea. Lupta s-a dat intre Maria Șandru și Paul Maxim, insa ea a mers mai departe!…

- Mai sunt doar cateva zile pana la marea finala Chefi la cuțite, sezonul 8. Caștigatorul va primi trofeul și suma de 30.000 de euro, dupa ce ii va convinge pe jurați ca merita acest lucru.Antena 1 a anunțat ca marea finala „Chefi la cuțite” sezonul 8 va avea loc marți, in data de 15 decembrie, cand cei…

- Concurenții de la Chefi la Cuțite au devenit cunoscuți, indragiți și susținuți de public. Unii dintre susținatorii care ii incurajeaza cel mai mult sunt iubiții/ iubitele, soții/ soțiile.