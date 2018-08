Ce au afișat protestatarii la Nistorești, pe DN 1 - VIDEO "Semneaza inițiativa ”Fara penali”. Protest, 10 august, in Piața Victoriei", este scris pe banner alaturi de o spanzuratoare, jocul copilariei, de unde lipsește prima litera din cuvantul ”mu#e” PSD și ALDE. Fara penali in funcții publice Amintim ca obiectivul USR este ca pana la finalul anului 2018 sa inainteze Parlamentului un proiect de revizuire a Constitutiei prin care sa se interzica persoanelor condamnate penal la pedeapsa inchisorii sa candideze la alegerile locale, parlamentare si prezidentiale, daca au savarsit infractiuni in mod intentionat. Pentru ca proiectul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

