- Razboi in Ucraina, ziua 85. Rusia spune ca deține arme laser care pot distruge o drona in cinci secunde, la 5 km distanța. Mai mult, aceste arme ar fi capabile sa orbeasca sateliții aflați la 1.500 km deasupra Pamantului. Președintele Ucrainei Volodimir Z

- Rusia vrea sa organizeze un turneu de tenis la Moscova, in ciuda interdicției primite din partea ATP. Ediția din 2022 de la Wimbledon este programata in intervalul 27 iunie - 10 iulie. Sportivii ruși și cei bieloruși sunt interziși la ediția din 2022 a turneului de la Wimbledon, urmare a razboiului…

- Igor Volobuev, vicepreședinte al bancii de stat Gazprombank, a declarat ca a fugit din Rusia pentru a lupta alaturi de forțele ucrainene, devenind cel puțin al patrulea director sau oficial de top cunoscut care a parasit brusc țara, scrie Moscow Times , citat de Hotnews . Volobuev a declarat pentru…

- O agenție europeana pentru datorii a adoptat o hotarare prin care RZD, compania rusa de cai ferate, sa fie considerata in incapacitate de plata, acesta fiind primul caz de insolvența in cazul unor imprumuturi ruse de la invadarea Ucrainei, scrie Reuters. Este vorba de obligațiuni de 250 de milioane…

- Cetatenii rusi cheltuiesc in medie 40- din venitul lor disponibil pe alimente - de aproximativ doua ori mai mult decat inainte de razboiul dintre Rusia si Ucraina, a declarat pentru Reuters directorul biroului de legatura cu Rusia al agentiei ONU pentru alimente. Datele guvernului rus arata ca inflatia…

- Saptamani intregi, in timp ce masa zeci de mii de trupe la frontierele cu Ucraina, Rusia a insistat ca nu are nicio intenție sa invadeze statul vecin. Apoi, in zorii zilei de 24 februarie, Putin a dat ordinul de atac. Asigurarile oferite de Moscova inaint

- Ar fi "prostesc" sa se creada ca sanctiunile occidentale impotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia,