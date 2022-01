Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a parlamentului din Austria va supune la vot joi obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19. Vaccinarea anti-coronavirus ar putea deveni obligatorie in Austria incepand cu luna februarie. In afara de reprezentantii formatiunilor componente ale coalitiei guvernamentale – Partidul…

- Numit din 13 decembrie 2021 la șefia Vamii, Bogdan-Lari Mihei înca nu are ce sa conduca. Asta pentru ca Autoritatea Vamala Româna (AVR) exista doar în lege. În practica, Vama este în continuare o direcție din cadrul ANAF, instituție condusa de Mirela Calugareanu.Așadar,…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au aprobat, miercuri, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022. Au fost inregistrate 22 de voturi “pentru” si 9 voturi “impotriva”, Urmeaza dezbaterile in plenul reunit al celor doua camere, urmand ca joi sa fie dat votul final. Proiectul de lege…

- Proiectul de lege care prevede includerea nomazilor digitali in categoria strainilor care pot beneficia de viza de lunga sedere, adoptat, marti, de Camera Deputatilor, reprezinta un instrument prin care Romania poate fi promovata, a declarat parlamentarul USR Diana Buzoianu. “Legea pentru nomazii digitali…

- Ministerul Afacerilor Interne va avea in anul 2022 un buget mai mare cu 11%, dupa cum a precizat ministrul Lucian Bode, in cadrul unei emisiuni TV, unde a oferit detalii și despre salariile polițiștilor. „Legea 153/2017 prevede majorarea etapizata, in patru etape, a veniturilor celor care lucreaza in…

- Romania e fruntașa in Uniunea Europeana la decalajul de TVA. Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, promite o reducere a acestuia cu cinci puncte procentuale. Reducerea decalajului fiscal din TVA cu cinci puncte procentuale pana la finalul anului 2022 reprezinta urmatoarea tinta a Ministerului Finantelor,…

- Bogdan-Lari Mihei a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Vamale Romane, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Bogdan-Lari Mihei a fost schimbat de premierul Viorica Dancila, in 2019,…

- Dupa ce a stat ca departament din cadrul ANAF, din 2013, Vama se va desparți de instituție. Legea prin care se înființeaza Autoritatea Vamala Româna a fost publicata în Monitorul oficial. Aceasta este, de fapt, o inițiativa a fostului parlamentar și ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici,…