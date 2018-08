Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ‘urmareste indeaproape evolutiile din Romania’ si atrage atentia ca ‘violenta nu poate fi niciodata o solutie in politica’, se arata intr-o declaratie transmisa marti, la solicitarea AGERPRES, de un purtator de cuvant al Executivului comunitar. ‘Comisia urmareste indeaproape evolutiile…

- Comisia Europeana urmareste cu ingrijorare situatia de la Bucuresti, in contextul in care protestele pasnice de vineri seara s-au incheiat cu violenta, se arata intr-un mesaj al institutiei, remis marti Ziare.com. "Protestatarii au criticat reversibilitatea progresului din justitie si cel…

- Comisia Europeana spune ca urmarește îndeaproape evoluțiile din România și atrage atenția, dupa incidentele de la &"protestele pașnice&", ca violența nu poate fi niciodata o soluție în politica.

- ″Nu comentam hotarari ale instantelor nationale sau punerea lor in aplicare. Dupa cum stiti, am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta capitala. Acesta este elementul central al rapoartelor…

- Comisia Europeana ar putea fi nevoita sa-si reevalueze concluzia referitoare la sustenabilitatea luptei anticoruptie din Romania, din rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), in conditiile in care capacitatea Directiei...

- ''Comisia urmareste indeaproape si cu ingrijorare evolutiile in desfasurare din Romania. Asa cum am subliniat in mod repetat, lupta contra coruptiei si asigurarea unui sistem judiciar independent si profesionist este de prima importanta. Acest lucru face parte si din rapoartele elaborate de Comisie…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a comunicat faptul ca urmatoarea misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare va avea loc in perioada 25 – 27 iunie 2018, se arata intr-o adresa emisa de Ministerul Justitiei catre seful Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu.Citeste…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a spus presedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul german, Gunther Krichbaum, ca Romania a trecut printr-o reforma masiva, structurala a sistemului judiciar, discutiile dintre cei doi oficiali avand ca tema inclusiv legile Justitiei. Ministrul…