- Pomierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina, luni, 17 septembrie 2018, puțin dupa ora 20.00, la un incendiu izbucnit intr-un apartament aflat la etajul 4 al unui bloc situat pe strada Arieșului din municipiu. Din primele informații, o persoana aflata in locuința a suferit un atac de panica…

- Palatul copiilor din Alba Iulia și-a reluat activitatea incepand cu data de 1 septembrie 2018. Activitațile desfașurate sunt gratuite pentru toți copiii cu varsta cuprinsa intre 5-19 ani. Detalii despre cursuri și date de contact, in fotografia alaturata. (click pe foto pentru a mari) Post-ul Palatul…

- La data de 26 august 2018, in jurul orei 13.00, pe DN 74, la kilometrul 38 un tanar de 18 ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism in directia Abrud – Ciuruleasa, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra autoturismului si s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- La data de 17 iulie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din judetul Salaj, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de inselaciune, fapta comisa in dauna unui cetatean din Alba Iulia. Se pare ca, in…

- Prin Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr. 1880 se restricționeaza circulația rutiera in Alba Iulia, pe strada Nicolae Iorga (de la bariera de acces in Cetatea Alba Carolina), in datele de 11 și 12 iulie 2018, intre orele 10.00-13.30. Restricțiile se aplica tuturor conducatorilor auto cu…

- In vederea efectuarii unor lucrari necesare decuplarii aductiunii de apa potabila (FIR II Dn 1000 mm), de pe podul Rau Mures zona Partos Alba, SC APA CTTA SA ALBA anunta ca, in data de 11.07.2018, incepand cu ora 00.00, va intrerupe furnizarea apei potabile in urmatoarele localitati: Oarda de Sus,…

- Joi, 12 iulie 2018, Hotelul „Cetate” din Alba Iulia va gazdui un eveniment de caritate in beneficiul unui baiețel de 7 anișori, grav bolnav. Gabriel Istvan Vitan a fost parasit de mama pe cand avea doar un an. La scurt timp, el a fost luat in grija de unchiul sau care lupta ca micuțul sa poata avea…

- RO100 Sebeș va organiza pe data de 28 iunie o dezbatere publica pe tema ”Modificarea Codului de Procedura Penala și a Legii privind organizarea judiciara”. Inființata la inceputul anului 2017 in jurul echipei Guvernului Cioloș, Platforma Romania 100 are acum doua Comunitați Locale in județ, la Alba…