Dezbaterea va incepe la ora 18:00, Ora Pacificului, marti si va dura in jur de 90 de minute, fara pauze comerciale. Va avea loc la Case Western Reserve University din Cleveland. Universitatea Notre Dame din Indiana planuise sa o gazduiasca, dar a anuntat in iulie ca se retrage, deoarece masurile de siguranta si sanatate ar reduce valoarea educationala pentru studentii sai. Dezbaterea are loc intr-un moment in care Statele Unite sunt marcate de crize de (...)