Stiri pe aceeasi tema

- Cu douasprezece zile inainte de alegerile din 14 mai, cei doi candidați principali la președinție traverseaza Turcia pentru a-și impulsiona susținatorii și a-i convinge pe numeroșii indeciși. Președintele Recep Tayyip Erdogan, candidat pentru al treilea mandat consecutiv, s-a aflat in capitala Ankara…

- Candidatul aliantei opozitiei turce in alegerile prezidentiale, Kemal Kilicdaroglu, a evocat pentru prima data public apartenenta sa la minoritatea alevita, spulberand un tabu major in Turcia, informeaza joi AFP, conform Agerpres."Cred ca este timpul sa evoc cu voi un subiect foarte special, foarte…

- In primele trei luni ale anului curent, Parlamentul a cheltuit peste un milion de lei pentru deplasarile deputaților In primele trei luni ale anului curent, Parlamentul a cheltuit peste un milion de lei pentru deplasarile oficiale ale deputaților in strainatate. Cea mai scumpa vizita, peste 152 de mii…

- Rasturnarea regimului președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și a partidului sau AKP in luna mai nu mai este de neconceput. La periferia capitalei turcești doi tineri alegatori se certau intr-o cofetarie cu privire la apropierea alegerilor, relateaza The Guardian.

- Daca funcționarii publici din Ankara sunt un barometru precis al schimbarilor de fronturi in politica naționala a Turciei, atunci cel mai longeviv lider al țarii, Recep Tayyip Erdogan, ar putea avea intr-adevar probleme la alegerile din mai, scrie POLITICO.

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decit programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat vineri decretul de convocare a alegerilor parlamentare si prezidentiale la data de 14 mai, cu o luna inainte de termen, informeaza Reuters, citata de Agerpres.