Ce așteptări au firmele din economia Doljului, în 2021 Evoluția pandemiei la nivel european și mondial a determinat schimbari ale comportamentului consumatorilor. Insa a generat și schimbari in fluxurile comerciale. In special intre companii care activeaza in diverse state. Granițele multor state s-au inchis anul trecut. Companiile aeriene nu au mai putut transporta pasageri. Circulația de marfuri s-a ingreunat. Furnizorii de componente nu au mai putut livra la timp anumite comenzi. Producatorii s-au reorientat catre alți furnizori. Iar cererea de produse finite s-a diminuat in anumite luni ale anului, in statele afectate de pandemie.Acestor fluxuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a organizat si desfasurat astazi prima reuniune din acest an a Comisiei de implementare a proiectului "Scoala profesionala in sistem dual din Constanta", la lucrarile careia au luat parte reprezentanti ai Primariei municipiului Constanta, Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, Camerei de…

- Curtea Constitutionala ar putea pronunta, miercuri, decizia in cazul sesizarii USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. USR a anuntat…

- Fostul avocatul ieșean Mihail Vlasov, 77 de ani, a formulat pe 11 ianuarie o contestație la executare. Fostul șef al Camerei de Comerț și Industrie a Romanei le-a solicitat magistraților Curții de Apel Iași sa ii scada din pedeapsa zilele considerate ca executate și spune ca nu i-au fost luate in calcul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, partener al proiectului „Western Balkan Circular and Climate Inovation Beacons”, invita firmele timișene sa participe la conferința internaționala care se va desfașura online in 14 și 15 decembrie, sub genericul „Economia circulara in regiunea Balcanilor…

- Ediția din acest an a Galei Topul Firmelor doljene ce vizeaza rezultatele anului 2019 s-a desfașurat intr-un cadru inedit. Camera de Comerț și Industrie (CCI) Dolj a organizat evenimentul online, pe platforma ZOOM, din cauza restricțiilor impuse de autoritați in pandemie. Participanții online din partea…

- Dupa ce la Iași a construit un ansamblu imobiliar pe un teren de 12 hectare primit cadou din partea Primariei in 2004, omul de afaceri Iulian Dascalu vrea sa ridice și in București un proiect similar, in apropiere de Romexpo, pe un teren care este evaluat la peste 300 de milioane de euro. Cele doua…

- Fondul imobiliar NEPI s-a plans la Bruxelles ca Iulius Group, un competitor din sectorul centrelor comerciale, primește indirect terenuri evaluate la 300 de milioane de euro intr-una din cele mai ravnite zone ale Capitalei.Executivul european a solicitat autoritaților romane informații despre legea…

- Cea de a XXVII - a editie a "Topului Judetean al societatilor din judetul Constanta" a fost realizata de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura (C.C.I.N.A.) Constanta, in baza prevederilor metodologiei unice, aprobata de conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (C.C.I.R.).…