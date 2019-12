Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general spune ca a discutat in cadrul intrevederilor sale cu ambasadorul SUA in Moldova, Dereck Hogan, și despre dosarul deschis pe numele lui Vladimir Plahotniuc, dat in cautare internaționala. Alexandr Stoianoglo a dezvaluit, in cadrul emisiunii Politica Nataliei Morari, ce i-a raspuns…

- Seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, care a fost delegat de catre procurorul general, Alexandr Stoianoglo, in Procura Generala, banuieste ca seful PG ar avea un interes ascuns si ar dori sa-l inlature de la conducerea Procuraturii Anticoruptie. De asemenea, Viorel Morari sustine ca nu exista…

- Procuratura va face o ancheta interna in cazul sefului Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, acuzat de afaceri de milioane in satul sau de bastina. Declaratia a fost facuta de procurorul General, Alexandr Stoianoglo.

- Seful statului Igor Dodon va convoca, in aceasta saptamana, Consiliul Suprem de Securitate in noua sa componenta. La sedinta, Procurorul general Alexandr Stoianoglo este asteptat cu un raport.

- Lidera PAS, ex-premierul Maia Sandu, considera ca prin desemnarea fostului deputat PDM Alexandru Stoianoglo la functia de procuror general rezulta ca „Igor Dodon a preferat un om din sistem”. Prim-ministra spune ca acest fapt mai inseamna ca intre socialisti si democrati a existat „un targ”.

- Alexandru Stoianoglo este un jurist și politician moldovean de etnie gagauza, care a deținut funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in perioada 2009–2010 și 2010–2014, in cadrul fracțiunii Partidului Democrat din Moldova (PDM). A fost vicepreședinte al Parlamentului in perioada 2009–2010,…

- Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe fostul deputat democrat Alexandru Stoianoglo la functia de procuror general al Republicii Moldova. Potrivit Constitutiei, presedintele tarii este cel care numeste in functie procurorul general, la propunerea CSP. Seful statului poata sa respinga candidatura…

- Cei patru candidați la funcția de procuror general selectați de comisie pentru a fi propuși Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) sunt: Oleg Crișmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo.