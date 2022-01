Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele kazah Kasim-Jomart Tokaev a declarat vineri ca a autorizat fortele de politie sa deschida focul ''fara avertisment'' impotriva ''teroristilor'', a respins orice fel de negocieri si a promis ''eliminarea banditilor inarmati'' pentru a pune capat revoltelor fara precedent din aceasta tara…

- Mai multe trupe de parașutiști ruși au ajuns, joi, in Kazahstan, intr-o misiune de „menținere a pacii” a alianței militare conduse de Moscova pentru a-l ajuta pe președintele Kassym-Jomart Tokayev sa recaștige controlul asupra țarii, informeaza The Guardian citand agențiile de presa ruse. Liderul kazah…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis joi ca se afla in contact cu aproximativ 100 de cetațeni romani care sunt prezenți in Kazahstan și este pregatit sa ofere asistența consulara in funcție de solicitari, potrivit unui comunicat de presa. Romanii prezenți in Kazahstan sunt in principal specialiști…

- Mai multe vehicule blindate de transport de trupe si zeci de soldati care se deplasau pe jos au intrat joi dimineata in piata principala din Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, unde sute de persoane protestau pentru a treia zi impotriva guvernului, au relatat corespondentii Reuters de la fata locului.…

- Președintele Kazahstanului a declarat miercuri seara stare de urgența și a cerut ajutor de la Moscova și aliații sai, dând vina pe „terorisții” pregatiți în strainatate pentru revoltele în care mulțimile au luat cu asalt cladirile guvernamentale ale acestei foste republici…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Un inalt oficial al Kremlinului declara ca momentul și situația crizei rachetelor din Cuba 1962 ar putea reaparea in conflictul ce mocnește la frontierele Ucrainei cu Rusia. Relatiile dintre Rusia si SUA ar putea sa ajunga intr-o situatie similara celei marcate de criza rachetelor din Cuba din 1962,…

- Oficialii americani le-au transmis membrilor Congresului ca au ajuns la o ințelegere cu Germania cu privire la inchiderea conductei de gaz natural Nord Stream 2 in cazul in care Rusia va invada Ucraina, a declarat, marți, pentru Reuters un consilier de rang inalt al Congresului. Casa Alba a anunțat,…