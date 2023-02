Ce ascunde conducerea MAI? Bilanț cu ușile închise! Bilanțul IGPR s-a ținut, in premiera absoluta, cu ușile inchise, iar informațiile date publicitații despre activitatea Poliției Romane au fost extrem de superficiale. Sindicaliștii din sistem considera ca MAI vrea sa ascunda, de fapt, o creștere a infracționalitații, pe fondul deficitului acut de personal. Mai mult, cifrele armelor și munițiilor confiscate sunt halucinante și este […] The post Ce ascunde conducerea MAI? Bilanț cu ușile inchise! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

