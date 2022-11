Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Zelenski a declarat ca trupele ucrainene vor continua sa avanseze sistematic, intarindu-si pozitiile pas cu pas impotriva fortelor ruse, dupa anuntul Moscovei de retragere a trupelor din orasul Herson. Analistii vestici afirma ca trupele ucrainene continua sa avanseze spre Herson pe…

- Generalul Mark Milley, seful Statului Major american Interarme, a declarat miercuri 9 noiembrie, ca peste 100.000 de militari rusi au fost ucisi sau raniti de la inceputul razboiului din Ucraina, adaugand ca pierderile au fost probabil de acelasi ordin si de partea ucraineana. „Sunt peste 100.000 de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, luni, ca 50.000 de soldati rusi inrolati in cadrul mobilizarii sale lupta, in prezent, in razboiul din Ucraina. Putin a mai spus ca 80.000 de persoane se afla ”in zona operatiunii militare speciale” – expresia pe care Rusia il foloseste pentru razboiul sau…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude in mod oficial posibilitatea unor negocieri cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Decretul confirma "imposibilitatea de a purta negocieri cu presedintele Federatiei Ruse Vladimir Putin", potrivit site-ului presedintiei…

- Nici bine nu s-au terminat așa-zisele referendumuri vizand anexarea, ca ar putea incepe altele. Locuitorii din Herson și Zaporojie vor fi intrebați unde ar trebui sa fie granițele regiunilor lor. Anuntul autoritaților de la Kremlin apare in condițiile in care teritoriile anexate de Rusia nu sunt controlate…

- Autoritațile din Letonia au anunțat ca nu vor oferi refugiu rușilor care fug din cauza mobilizarii din Rusia. Anunțul a aparut la cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a confirmat o „mobilizare parțiala" a forțelor de rezerviști ale Moscovei. Aproximativ 300.000 de persoane cu experiența…

- Gigantul energetic rus Gazprom a anunțat vineri ca livrarile sale de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, din motive de „intreținere”. „La 31 august 2022, singura unitate de comprimare a gazelor Trent 60 va fi oprita timp de trei zile, pana la 2 septembrie,…

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…