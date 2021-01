Atat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, cat și directorul Termoenergetica, Andrei Gitlan, au susținut, vineri, ca nu ar fi existat probleme cu incalzirea in pavilionul Institutului “Matei Balș” afectat de incendiu. Datele de pe site-ul Termoenergetica ii contrazic, insa. Pe site este publicata informația ca vineri, 29 ianuarie 2021, ar fi probleme in zona unde funcționeaza […] The post Ce ascund prefectul Capitalei și directorul Termoenergetica in cazul incendiului de la “Matei Balș” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .