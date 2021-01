In Statele Unite ale Americii se obișnuiește ca la ceremonia de investire a noului președinte sa cante artiști celebri. O mare susținatoate a lui Joe Biden este cantareata Lady Gaga care urmeaza sa urce pe scena și sa interpreteze imnul național. Ceremomnia investirii noului președinte american are loc la Washington, pe 20 ianuarie. Lady Gaga a mai interpretat imnul american la Super Bowl in 2016, cel mai privit eveniment din lume. La ceremonia de investire a lui Joe Biden va mai canta Jennifer Lopez. Printre principalii artiști care l-au susținut pe democrat in campania electorala de numara Eminem,…