- Un barbat care ar fi vandut ilegal artificii și petarde pe un site web a fost reținut de polițiști. In urma perchezițiilor din Cluj, 8.000 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate.

- Un tanar de 26 de ani, din satul Serdanu, comuna Lungulețu, a fost depistat, luni, cu zeci de kilograme de petarde și artificii, pe care dorea sa le comercializeze. Barbatul s-a ales cu dosar penal din partea polițiștilor, iar materialele pirotehnice au fost pe care le deținea au fost confiscate. „La…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Arad, sub coordonarea procurorului de caz, au pus vineri in executare un mandat de percheziție domiciliara, emis de magistrații Judecatoriei Arad, pe numele unui barbat de 65 de ani, din localitatea Masca. „In urma perchezițiilor…

- Sute de kilograme de petarde și artificii deținute ilegal de un barbat din Targoviște, de 35 de ani, au fost confiscate de polițiști. In urma unei descinderi, la domiciliul tanarului, oamenii legii au descoperit 200 de kilograme de articole pirotehnice (baterii de artificii), destinate utilizarii de…

- In perioada 25 septembrie 2023 – 5 ianuarie 2024, polițiștii desfașoara actiunea nationala „PIROTEHNIC”, pentru prevenirea, constatarea si combaterea evenimentelor cauzate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea si utilizarea…

- Polițiștii de frontiera și lucratorii vamali din cadrul Vamii Siret au descoperit in microbuzul unui cetațean ucrainean, ascunse dupa bancheta din spate, petarde in valoare de 6.000 de lei pentru care nu a putut prezenta niciun document justificativ.

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul PTF Siret au descoperit in microbuzul unui cetatean ucrainean, ascunse dupa bancheta din spate, petarde in valoare de 6.000 de lei pentru care nu a putut prezenta niciun document justificativ.Ieri, 1 noiembrie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul…

- Partida dintre echipele de fete ale lui PSG și Reims, din runda cu numarul 4 a primei divizii din Franța, a fost intrerupta in minutul 46, la scorul de 0-0, dupa ce 3 copii au inceput sa dea cu artificii și sa arunce cu petarde in suprafața de joc. ...