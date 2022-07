Stiri pe aceeasi tema

- Gerhard Schroder, fostul cancelar al Germaniei, a declarat ca nu va renunta la relatia cu Vladimir Putin. Acesta a transmis ca-si doreste in continuare sa pastreze legatura cu liderul de la Kremlin si acuza Kievul ca e de vina pentru esecul negocierilor de pace, transmite agentia de stiri dpa.

- Razboiul din Ucraina a deteriorat de tot relatiile dintre SUA si Rusia. Inclusiv, deci, legaturile dintre Joe Biden si Vladimir Putin. Astfel, liderul de la Kremlin a luat decizia de a nu-l felicita, luni, pe presedintele american de Ziua Independentei SUA. Putin nu iși va trimite felicitarile omologului…

- Biserica Ortodoxa Ucraineana, subordonata pana in prezent Patriarhiei Ruse, a anuntat vineri desprinderea de aceasta dupa ce Rusia a invadat Ucraina, declarandu-si "deplina independenta" de autoritatile spirituale ruse, initiativa istorica, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Nu suntem de acord cu patriarhul…

- Oficiali de rang inalt de la Moscova cred ca razboiul din Ucraina este pierdut si se pregatesc pentru o Rusie fara Vladimir Putin la conducere, sustine un expert in securitate, citat de Insider , relateaza Digi24. Potrivit lui Christo Grozev, expert in securitate in grupul de investigație Bellingcat,…

- Lidera formației ruse Pussy Riot, cunoscuta opozanta a lui Putin, a reușit sa fuga din Rusia, deghizata in curier al unei firme care livreaza mancare la domiciliu, informeaza Digi24 . Maria Aliokina, in varsta de 33 de ani, și colegele ei de trupa au intrat pentru prima data in atenția autoritaților…

- Cristian Tudor Popescu a comentat apariția lui Vladimir Putin la parada. Rusia a sarbatorit astazi o zi extrem de importanta, cu ocazia Victoriei Armatei Roșii impotriva nazismului de acum 77 de ani. Scriitorul nu a fost deloc incantat de modul in care a ales sa vina liderul de la Kremlin in vazul tuturor.…

- In timp ce Vladimir Putin isi sustinea discursul de la parada militara din Piata Rosie, organizata traditional pe 9 mai de Kremlin pentru a-si aroga victoria impotriva Germaniei naziste si a stimula nationalismul in Rusia, presedintele rus era criticat pe un site de stiri pro-guvernamental din cauza…

- Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe șeful ONU, Antonio Guterres, iar discuțiile au avut loc la masa alba, de șase metri, pe care președintele rus o folosește la intalnirile cu liderii care nu ii sunt prieteni. Șeful Națiunilor Unite i-a spus direct lui Putin ca Rusia trebuie sa respecte dreptul…