- Acțiune a polițiștilor locali și a celor de la IPJ, la Timișoara. Oamenii legii au verificat daca proprietarii de caini respecta legislația in domeniu. In total, patru proprietari de caini au primit amenzi de peste 11.000 lei.

- Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Alba au luat luni masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 20 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru furt calificat si schingiuirea animalelor, informeaza Digi24. In dimineata zilei de 30 ianuarie, tanarul ar fi patruns…

- La patru zile de la moartea femeii ucise de caini in zona Lacul Morii, nimeni nu a gasit pana la acest moment o soluție ca aceste tragedii sa nu se mai intample.Aceasta este una dintre cerințele protestatarilor din Capitala, revoltați de lentoareea raspunsurilor din partea autoritaților.„Protestam din…

- Angajații autoritații pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat luni, din zona Lacul Morii, unde o femeie a fost ucisa, doi caini adulti si un pui, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al ASPA, Catalina Tranescu.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris duminica seara pe Facebook, intr-o prima reacție dupa moartea femeii atacate de caini langa Lacul Morii, ca este vorba despre ”o responsabilitate comuna a mai multor instituții, unele in subordinea PMB” și ”cine a greșit va plati”. ”Imi pare rau ca…

- Ana Oros Daraban in varsta de 44 de ani, a iesit la alergat in zona Lacul Morii si, la un moment dat, a ajuns pe un camp din zona, acolo unde a fost atacata de caini. Nu a reușit sa scape cu viața.

- Conform ultimelor date financiare, la finalul lui 2022, Blue Air avea restanțe fiscale de zeci de milioane de lei, pe langa obligațiile de plata de 336 de milioane de lei ce au rezultat dupa ce a primit ajutor din partea statului.„In urma scandalului din presa, pe 8 decembrie, statul roman a executat…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Suceavaa fost retinut si ulterior plasat sub control judiciar, fiind acuzat ca a folosit iepuri pentru a dresa doi caini. Ancheta a fost declansata in urma unor imagini aparute pe retelele sociale. Conform Inspectoratului Judetean de Politie Suceava, politistii…