- Guvernul Florin Cițu a fost demis, marți, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura depusa de PSD. Cabinetul PNL-UDMR a fost demis cu cel mai mare numar de voturi inregistrat dupa 1990. Guvernul Cițu a spart recordul inregistrat de fostul Guvern Orban care a fost demis in 2020 cu 261…

- Dupa ce inca de zilele trecute s-a aflat ca parlamentarii USR PLUS vor vota prima moțiune de cenzura care ajunge la vot, știut fiind faptul ca reprezentanții acestei formațiuni politice au anunțat in mai multe randuri, pe fondul tensiunilor aparute la nivelul coaliției, ca il vor plecat pe Florin Cițu…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu susține ca premierul Florin Cițu are zilele numarate la Palatul Victoria, iar daca va fi dat jos in Parlament, atunci președintele Klaus Iohannis nu va avea de ales și va trebui sa nominalizeze un alt premier. ”Cand are nevoie premierul Cițu de majoritate?…

- Actualul șef al Serviciul Fiscal de Stat, Sergiu Pușcuța, va fi demis din funcție. O declarație in acest sens a fost facuta de catre deputatul PAS, Lilian Carp, in cadrul emisiunii Cabinetul din Umbra de la Jurnal TV.

- Liderii USR PLUS se vad din nou in ședința Biroului Național pentru a decide daca și cand se impune demisia miniștrilor din Cabinetul condus de Florin Cițu.Ședința a fost convocata dupa ce procedura parlamentara pentru moțiunea de cenzura depusa alaturi de AUR nu a avut succes. Calendarul dezbaterii…

- EMIL BOC a intrat in politica la inceputul anilor 2000 și nu da semne ca s-ar retrage prea curand. A fost deputat din partea Partidului Democrat, apoi a devenit președinte PDL și primar al orașului Cluj-Napoca. In anul 2008, Boc a lasat ”inima Transilvaniei” pentru Palatul Victoria. Cabinetul condus…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, luni, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost adoptata ordonanta in baza careia pacientii cu arsuri vor putea beneficia de concedii medicale pe toata perioada necesara tratamentului si recuperarii medicale. In cadrul unei declaratii de presa sustinute…

- Ministrul Transporturilor s-a intalnit in aceasta dimineața cu responsabilii de la Caile Ferate in urma seriei de accidente și intarzieri care s-au inregistrat. Catalin Drula a declarat ca nu se gandește deocamdata la demiterea directorului de la CFR Calatori.