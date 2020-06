Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Beijing au respins si au calificat drept ''ridicol'' studiul realizat de Harvard Medical School, potrivit caruia primele cazuri de COVID-19 ar fi putut aparea in Wuhan chiar la finalul verii trecute sau la inceputul toamnei, adica mult mai devreme decat se credea pana acum, potrivit…

- Teorie exploziva legata de COVID-19. Vezi cum a aparut, de fapt, virusul, „optimizat din prima zi pentru om” De ce este COVID-19 mai virulent la om decat la orice alt animal? Cum a fost posibil la virusul sa fie „aproape perfect adaptat pentru om”, chiar din prima zi? Un „nebun” este hotarat sa spuna…

- „Exista dovezi uriașe ca de acolo a plecat”, a declarat secretarul de stat american intr-un interviu la canalul ABC, refuzand sa precizeze daca virusul a scapat din greșeala sau a fost eiberat intenționat de catre Beijing. „China este cunoscuta pentru propensiunea sa de a infecta lumea și de a utiliza…

- Cei doi au fost provocati de Bobonete sa se dueleze in manele. "Feli, Mihai (Dorel din Las Fierbinti) are pentru tine o dedicatie, in stilul nostru, ca la Miejii Noptii", i-a spus gazda emisiunii artistei. Citeste si: Bobonete a luat foc: "Pro TV nu e al lui Andi Moisescu!". De la ce a plecat…

- Virusul din China a ajuns și la Spitalul Județean de Urgența Vaslui prin intermediul unei infirmiere de la secția Pneumoftiziologie. Aceasta prezenta simptome specifice COVID-19, motiv pentru care autoritațile au dispus testarea ei. Cum rezultatul a fost pozitiv, s-a luat decizia internarii infirmierei…

- Primul caz de infectare cu noul coronavirus, primul bolnav de “pneumonie virala de cauza necunoscuta”, a ajuns pe mainile medicilor din China pe 17 noiembrie.Sunt, așadar, 5 luni de la primul caz de COVID.Miercuri, 1 ianuarie, la o zi dupa anunțul oficial al Chinei ca au aparut cazuri de “pneumonie…

- Wuhan, orașul din care a pornit pandemia de coronavirus din lume, a fost redeschis dupa mai bine de doua luni de carantina totala. Vestea vine dupa ce China nu a mai inregistrat nici un deces in ultimele 24 de ore, eveniment mult așteptat, de la izbucnirea epidemiei.

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime, in toata lumea. De teama raspandirii de coronavirus, vedetele de la noi și-au luat masuri de precauție. Printre ele se numara și Andreea Marin. Iata ce mesaj i-a transmis fiica ei in plina pandemie.