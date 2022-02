Au aparut primele concluzii in ceea ce privește cauza morții lui Claudiu Bejan, fostul director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Acesta a fost gasit fara suflare intr-o camera de hotel din Constanța. Claudiu Bejan, care era director la Secretariatul General al Guvernului – Corpul de Control al Primului-Ministru, a murit in urma un infarct, […] The post Ce arata necropsia lui Claudiu Bejan, gasit mort intr-o camera de hotel din Constanța first appeared on Ziarul National .