- Fondurile de pensii private obligatorii (Pilon II) aveau active in valoare de peste 105 miliarde de lei, la finalul lunii aprilie, in crestere cu 18,9% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2022, arata datele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). In cazul fondurilor de pensii facultative…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 103,22 miliarde lei, la finalul lunii martie. Se anunta decizii importante si la Pilonul II pana la finalul acestei luni. Pensii 2023. Administratorii fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) sunt obligați prin lege sa puna…

- Petrom a anuntat luni seara, 15 mai, la Bursa de Valori Bucuresti, ca va plati taxa pe solidaritate in valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, adica 300 de milioane de euro, la finalul lunii iunie, scrie Ziarul Financiar. „Pentru companiile care produc și rafineaza țiței, legea introduce obligația…

- Radu Dragușin (21 de ani) e pe punctul de a incheia un sezon foarte bun la Genoa, care i-a adus atat promovarea in Serie A, cat și interes din partea mai multor cluburi importante. Ultimul club mare care s-a inscris in cursa pentru fundașul central este Napoli, conform presei italiene. Totuși, campioana…

- Guvernul anunța masuri care se bat cap in cap. Dupa ce a promis, in martie, ca va reduce taxarea pe munca, acum, la doar doua luni distanța, Executivul vrea sa creasca impozitul pe venit. Pe de alta parte, Marcel Ciolacu promite creșterea pensiilor.

- Creditarea privata in valuta a ajuns in martie 2023 la un ritm anual de crestere de 30,2% fata de nivelul din martie 2022, de peste 10 ori mai mare fata de rit­mul anual de crestere al finantarilor in lei, de doar 2,7%, scrie Ziarul Financiar.Soldul creditelor totale in valuta a ajuns la finalul…

- O echipa formata din opt studenți romani a testat in spațiu o noua tehnologie de printare 3D, cu ajutorul rașinilor fotosensibile la radiațiile UV. Concret, daca pe stația spațiala este necesara o reparație iar piesa necesara reparației lipsește, cu ajutorul inovației tinerilor romani din echipa ECRIDA,…

- Anafura este painea sfințita pe care credincioșii o primesc la finalul slujbei și pe care o pot manca doar daca sunt nemancați in acea zi. Și la finalul slujbei care are loc in Noaptea de Inviere se imparte anafura credincioșilor. Anafura din noapte de Inviere a luat denumirea de paști, in numele sarbatorii,…