Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Pogoanele a anuntat, rezultatele expertizei de specializate in dosarul care vizeaza cei trei cultivatori din Glodeanu Sarat, suspectati ca ar fi stropit legumele cu substante chimice. Analizele facute la legumele recoltat din solariile celor trei legumicultori au aratat…

- Procurorii din Pogoanele anunța luni, 22 mai, ca au finalizat expertizele in cazul celor trei legumicultori acuzati ca au folosit substante toxice pentru a grabi coacerea legumelor. In urma analizelor a reieșit ca roșiile pot fi consumate, dar castraveții trebuie retrași de la vanzare, potrivit News.ro.In…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Pogoanele a finalizat expertizele in cazul celor trei legumicultori buzoieni acuzati ca au folosit substante neconforme pentru a grabi coacerea legumelor din solariile pe care le detin. Analizele au relevat ca rosiile pot fi consumate, dar castravetii trebuie retrasi…

- Senatorul liberal Vlad Pufu solicita Primariei Buzau introducerea in pietele din oras a testelor rapide pentru depistarea produselor neconforme scoase la vanzare, dupa ce politia a identificat la finele saptamanii trecute doi legumicultori din judet care foloseau substante toxice pentru coacerea mai…

- Articolul Utilaje agricole de mare productivitate, scoase la vanzare de o societate din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O societate comerciala din Buzau scoate la vanzare mai multe utilaje agricole de mare productivitate: Tractor Same, Combina recoltat rosii CRF, Multifreza Badalini,…

- Trei barbati din Ilfov si Buzau sunt cercetati de politisti intr-un dosar care vizeaza utilizarea sau revanzarea de substante toxice, in special in scopul coacerii premature a legumelor cultivate in solarii. Potrivit Politiei Romane, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din…

- Cea mai noua pista de biciclete din Satu Mare, care masoara circa 200 de metri, a atras dezamagirea comunitații de bicicliști din oraș, care susțin ca, in realitate, nu poate fi utilizata. Mai exact, pe mijlocul pistei sunt amplasați nu mai putin de cinci stalpi de electricitate, iar aceasta se termina…

- Din primele informații, incidentul s-a petrecut vineri, 24 februarie, data la care este marcat un an de la declanșarea de catre Federația Rusa a razboiului de agresiune impotriva Ucrainei .La scurt timp dupa acest incident, imagini de la fața locului au aparut pe rețelele de socializare in acre se poate…